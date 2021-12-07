Решения польских властей становятся все абсурднее. В польских лесах у границы с Беларусью должна состояться коллективная охота. Власти определили зону отстрела кабанов вплотную к периметру, где введен режим ЧС. Т.е. беженцы, пересекая польскую границу, будут попадать из зоны ЧС в зону охоты на диких зверей. Но рассказать об этом в Польше смогут лишь единицы - власти продолжают препятствовать работе СМИ. Допускают к работе на границе только избранных. Их под присмотром военных возят только по определенным местам, создавая нужную картинку. О журналистской проверке информации и попытках объективного освещения ситуации речь не идет.