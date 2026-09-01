Масштабное дезертирство в украинской армии: миллионы уклонистов в розыске, тысячи судебных дел и ежемесячный побег десятков тысяч военнослужащих. Военнопленный в программе "Это другое" рассказал о принудительной мобилизации, побоях, поборах, наркотиках, нацистской символике в подразделении "Айдар" и ударах украинского командования по своим же позициям.

Армия Украины: нехватка людей и массовое дезертирство

Армия Украины сталкивается с критической нехваткой людей, массовым дезертирством и военными преступлениями против мирного населения.

По данным The New York Times, командиры на передовой заявляют о катастрофической нехватке личного состава.

Дезертирство приобрело катастрофические масштабы. По данным Минобороны Украины, в розыске находятся 2 млн уклонистов. За январь 2026 года суды Украины зарегистрировали почти 5,5 тыс. дел о дезертирстве.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что количество дезертиров превысило численность ВСУ по состоянию до февраля 2022 года. Ежемесячно до 30 тыс. военных самовольно покидают части.

Свидетельства военнопленного: поборы, избиения и нацистская символика

Украинский военнопленный, добровольно сдавшийся армии России, рассказал о том, как его схватили сотрудники ТЦК прямо на улице. Он провел трое суток в подвале, где его били за отказ подписывать документы о службе. Воды давали не больше литра в сутки, кормили один раз в день. Один из офицеров предлагал решить вопрос за 20 тыс. долларов, если он не хочет служить, деньги должна была принести жена. В этом случае его обещали отпустить и отдать документы.

После этого его отправили на Яворовский полигон. По его словам, инструкторы требовали по 100 гривен за то, чтобы съездить за посылкой или в магазин, а также собирали деньги на алкоголь, который распивали ежедневно. Несколько сослуживцев употребляли наркотики, которые покупали у тех же инструкторов.

Как рассказал военнослужащий, всегда была возможность покинуть часть и место дислокации, если договоришься с инструктором (нужно было оставить зарплатную карту).

Из его подразделения численностью 32 человека восемь ушли. По его словам, соседнее подразделение ушло полностью, когда инструкторы "нажрались".

Военнопленный, служивший в батальоне "Айдар", рассказал о нацистской символике в расположении части: "Все были в татуировках с нацистской символикой. Также в классе, где мы занимались на первом этаже частного дома в Краматорске, висели флаги "Айдара" и другие флаги с нацистской символикой", - вспоминает он.

Мужчина также сообщил, что украинское командование уничтожило его сослуживцев при помощи дронов. "К нам в блиндаж свалился раненый солдат российской армии. Я передал по рации, спросил, что делать. Мне сказали, что если он раненый, то его нужно добить. Я сказал, что я его добивать не буду, оказал ему медицинскую помощь. Он находился вместе с нами 4-5 дней. Он вышел на связь со своим подразделением и сказал, что мы приняли решение сдаться добровольно Вооруженным силам Российской Федерации. По нам, по нашему блиндажу, мое же руководство несколько раз наносило удары дронами".

По его словам, в российском плену к нему относятся хорошо, в отличие от того, что рассказывала украинская пропаганда. "Как я понял, звери у нас. И издеваются как раз они над нами и над военнопленными Российской Федерации. С властью Зеленского нужно что-то делать. Подразделение "Айдар" нужно судить, - считает военнопленный. - Потому что по информации, которая есть у меня, это сплошное мародерство, издевательства над мирными гражданами, издевательства над военнопленными, издевательства над своими же сослуживцами".

Мародерство, убийство местного населения, запугивание, целенаправленные удары по местам укрытий. Что является причиной такого поведения украинских вооруженных сил? Они воюют не за Украину, не за идею, а ради того, чтобы выжить в собственной же армии и набить карманы, поделившись со старшими.