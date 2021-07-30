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Решительная готовность украинских властей помочь Литве отгородиться от Беларуси колючей проволокой стала предметом язвительных острот
Решительная готовность украинских властей помочь Литве отгородиться от Беларуси колючей проволокойстала предметом язвительных острот на украинских телеканалах и интернет-ресурсах.Эксперты предлагают молодой стране (которая ищет свое место под солнцем) срочно занять нишу и стать мировым поставщиком"дроту".
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