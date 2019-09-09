Республика Таджикистан отмечает 28-летие государственной независимости

Национальный праздник каждый год широко отмечают по всей республике массовыми мероприятиями. На улицах городов можно услышать национальную музыку, посмотреть на выступления творческих коллективов с участием народных любимцев, организуются концерты и спектакли.



Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с национальным праздником Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.



