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Республика Таджикистан отмечает 28-летие государственной независимости

Национальный праздник каждый год широко отмечают по всей республике массовыми мероприятиями. На улицах городов можно услышать национальную музыку, посмотреть на выступления творческих коллективов с участием народных любимцев, организуются концерты и спектакли.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с национальным праздником Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

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