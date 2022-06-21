Республиканская партия Техаса планирует отсоединение своего штата от США

Республиканская партия Техаса предложила провести референдум о выходе штата из состава США в будущем году. Политики заявили, что будут продвигать закон с требованием волеизъявления, которое определит, должен ли штат вновь заявить свой статус независимого государства. А федеральное правительство ущемляет права Техаса "на местное самоуправление", которое сохраняет за ним право "отсоединиться от США". Техасские республиканцы на съезде, который собрал около 5 тысяч человек, также отказались признать результаты президентских выборов в США 2020 года. Они уверены, что Байден был избран незаконно.