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Республиканская партия Техаса планирует отсоединение своего штата от США
Республиканская партия Техаса предложила провести референдум о выходе штата из состава США в будущем году. Политики заявили, что будут продвигать закон с требованием волеизъявления, которое определит, должен ли штат вновь заявить свой статус независимого государства. А федеральное правительство ущемляет права Техаса "на местное самоуправление", которое сохраняет за ним право "отсоединиться от США". Техасские республиканцы на съезде, который собрал около 5 тысяч человек, также отказались признать результаты президентских выборов в США 2020 года. Они уверены, что Байден был избран незаконно.
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