Республиканские праймериз в штате Невада - проиграли все участники

Скандальным и комическим оказался результат республиканских праймериз в штате Невада. Там проиграли все участники, а больше всех голосов набрал, как указано в отчете избиркома, "никто из этих кандидатов". Потому что Трамп не принимал участия. Он остается главной надеждой республиканцев и самым популярным партийным политиком.

Что касается бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, например, в Айове она добилась победы только на одном из участков - набрала целых 4 голоса. Но уже успела потребовать от спецслужб охраны. Мол, ей постоянно угрожают, как одному из самых перспективных кандидатов на пост президента. Трамп уже отреагировал на такое интересное заявление. По его словам, Хейли всего лишь "неадекватная самозванка".