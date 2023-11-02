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Республиканцы атакуют Белый дом
Американский внутриполитический конфликт все больше напоминает подлинную войну. Республиканцы, получив пост спикера и вместе с ним полный контроль над нижней палатой Конгресса, ведут на Белый дом самое активное наступление.
Теперь они требуют, чтобы выделение денег Израилю шло в тесной связке с ужесточением мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов. Известно, что из Мексики в США за последний год проникли 2,4 млн беженцев. Сейчас к границе приближается очередная многотысячная колонна. Требование республиканцев означает, что об украинских траншах больше нет и речи.
Более того, даже помощь Тель-Авиву потребует от Байдена значительных политических уступок. Это будет стоить президенту остатков влияния и репутации. От последней, впрочем, и без того осталось немного.
Американские газеты публикуют расписку Байдена в получении 40 тыс. долларов от сомнительной иностранной компании. Это первое неопровержимое доказательство его коррумпированности, ставшее достоянием общественности. Пока Байден занимает свой пост, ему, конечно, ничего не угрожает. Однако до выборов остался год, а там американский президент рискует переехать из Овального кабинета в зарешеченный.
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