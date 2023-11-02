Республиканцы атакуют Белый дом

Американский внутриполитический конфликт все больше напоминает подлинную войну. Республиканцы, получив пост спикера и вместе с ним полный контроль над нижней палатой Конгресса, ведут на Белый дом самое активное наступление.

Теперь они требуют, чтобы выделение денег Израилю шло в тесной связке с ужесточением мер безопасности на южной границе Соединенных Штатов. Известно, что из Мексики в США за последний год проникли 2,4 млн беженцев. Сейчас к границе приближается очередная многотысячная колонна. Требование республиканцев означает, что об украинских траншах больше нет и речи.

Более того, даже помощь Тель-Авиву потребует от Байдена значительных политических уступок. Это будет стоить президенту остатков влияния и репутации. От последней, впрочем, и без того осталось немного.