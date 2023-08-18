Республиканцы отказали Байдену - причиной стал доклад американской разведки

В США часть республиканцев отказала Байдену в выделении дополнительного 21 одного миллиарда долларов. Причиной стал доклад американской разведки о неутешительном положении дел Киева, сообщает The Washington Post.

Издание подытоживает, что, несмотря на большие денежные вливания и поставки западной техники, Украина терпит сильные потери, а контрнаступление не принесло желаемых результатов. Приведенная в статье The Washington Post риторика прилетела ощутимым камнем в украинский огород. Киев сам отверг американскую тактику на поле боя, заявляют официальные лица США, а потери ВСУ стали ожидаемыми на фоне выгодно подобранной стратегии России. На этом фоне положительных сценариев для Киева нет. И тратить впустую деньги в Вашингтоне не горят желанием.