Республиканцы расследуют тайную сделку администрации Байдена с Эр-Риядом по добыче нефти

Представители Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США проводят расследование "секретной" договоренности по наращиванию добычи нефти, которая якобы была достигнута между администрацией президента Джо Байдена и Саудовской Аравией и в конечном счете не состоялась, следует из обнародованного в понедельник письма конгрессменов. Обэтом пишет РИА Новости.

В письме, направленном на имя госсекретаря Энтони Блинкена, члены комитета по надзору и реформам требуют представить информацию о предполагаемой сделке, в рамках которой Саудовская Аравия обязалась нарастить нефтедобычу непосредственно перед промежуточными выборами в США. Как писали ранее ведущие американские СМИ, данная договоренность так и не была реализована, что спровоцировало новый виток напряженности в и без того непростых отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

"Этот комитет обязан раскрыть факты, связанные с любыми закулисными сделками, заключенными президентом Байденом или его эмиссарами. Президент предпочитает зарубежные источники внутренним - и все это делается в политических целях. Если его администрация занимается закулисными рыночными манипуляциями с участием враждебных стран, ставя под угрозу нашу национальную безопасность ради обеспечения более благоприятных условий для демократов на выборах, американский народ имеет право это знать", - говорится в обращении конгрессменов, подписанном членом комитета Джеймсом Комером.



Комер процитировал октябрьскую статью газеты New York Times о том, что чиновники Белого дома весной текущего года по частным каналам договорились с Саудовской Аравией нарастить нефтедобычу, чтобы обеспечить снижение рекордных на тот момент цен на бензин внутри США. Газета отмечала, что, когда Джо Байден летом отправился с визитом в Саудовскую Аравию, в Белом доме были уверены, что сделка с ее правительством была в силе.



Несмотря на это, в конечном счете страны группы ОПЕК+ в октябре договорились о сокращении объемов нефтедобычи, после чего Вашингтон обрушился с резкой критикой в отношении Эр-Рияда за приписываемую ему "помощь России" и пообещал пересмотреть характер отношений с ближневосточным королевством.

Как отметил в этой связи Джеймс Комер, утверждения относительно тайной, хоть и не состоявшейся сделки, "вызывают дополнительные вопросы относительно мотивов американской администрации, связанных с подавлением развития энергосферы США, скрытыми манипуляциями на рынке, замаскированными под дипломатию, а также отсутствием прозрачности перед ноябрьскими выборами". В этой связи конгрессмен потребовал у госсекретаря необходимые для расследования документы, публикации и расшифровки разговоров, в том числе связанные с визитом главы государства в Саудовскую Аравию.