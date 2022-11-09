Республиканцы уверенно опережают демократов на выборах в палату представителей американского Конгресса

Республиканская партия занимает уже более 150 мест в палате представителей - прогнозCNN, об этом сообщает РИА Новости.

Согласно оценкам издания по состоянию на 05:30 мск, республиканцам удалось занять 153 кресла, в то времякак демократы набирают 88 мест.

Для контроля над палатой одной из партий необходимо получить 218 мест из 435.

