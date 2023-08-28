Республиканцы выступают за начало процедуры импичмента Байдена

Байден - на пороге импичмента. Республиканцы в Палате представителей конгресса США выступают за начало процедуры уже в сентябре - информирует издание Hill. А спикер палаты представителей Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News заявил - собранная республиканцами информация позволяет ставить вопрос импичмента главы Белого дома. Помимо прочего, отметил политик, деятельность семьи американского лидера происходит в "культуре коррупции", а общественность "заслуживает ответов".