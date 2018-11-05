Ресторан, где обедали Скрипали в день отравления, вновь открыл двери для посетителей

В британском Солсбери после восьмимесячного перерыва открыл свои двери для посетителей ресторан Zizzi, в котором обедали отец и дочь Скрипали в день своего отравления.

Ранее британские власти заявляли, что здание, где расположен ресторан, может быть снесено из соображений безопасности. Однако после тщательной дезинфекции и проверки ресторан объявлен безопасным. Сегодня клиентам разрешат платить, сколько они пожелают. А все вырученные деньги за вторник пойдут на благотворительность. Так заведение хочет поддержать местную общину. Международный скандал, который разразился из-за "дела Скрипалей", отпугнул путешественников. Напомним, пострадавшие Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Британская сторона считает, что к этому инциденту причастна Москва. Россия все обвинения отвергает.