Ресторан в США будет подсаживать к посетителям манекены, чтобы им не было одиноко

Их оденут в смокинги и платья и посадят лицом к посетителям. По задумке шеф-повара, официанты должны относиться к манекенам так, будто они тоже гости: беседовать с ними и время от времени наполнять их бокалы.



Ради соблюдения социальной дистанции ресторан сможет принять лишь половину от обычного количества посетителей, сообщает The Guardian.



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