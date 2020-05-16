ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Ресторан в США будет подсаживать к посетителям манекены, чтобы им не было одиноко

Ресторан в США будет подсаживать к посетителям манекены, чтобы им не было одиноко

Их оденут в смокинги и платья и посадят лицом к посетителям. По задумке шеф-повара, официанты должны относиться к манекенам так, будто они тоже гости: беседовать с ними и время от времени наполнять их бокалы.

Ради соблюдения социальной дистанции ресторан сможет принять лишь половину от обычного количества посетителей, сообщает The Guardian.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все