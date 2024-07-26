Кафе и рестораны Парижа столкнулись с резким падением числа посетителей перед Олимпиадой

Центр Парижаперегородили для проведения церемонии открытия Олимпиады. Из-за этого рестораны и кафе в Париже столкнулись с резким падением числа посетителей. Из-за сложившейся ситуации владельцы заведений вынуждены задерживать зарплату сотрудникам и оплату аренды, пишет БЕЛТА.



Глава Конфедерации малых и средних предприятий парижского региона Бернар Коэн-Хадад заявил, что владельцы некоторых ресторанов столкнулись с 50-процентным падением продаж в июле 2024 года, что создало проблемы с оплатой аренды и выплатой зарплат.



"Мы предполагали, что возникнут трудности, но не ожидали такого резкого снижения числа французских и зарубежных туристов", - отметил Коэн-Хадад. По его словам, экономическая ситуация для многих уже была сложной из-за инфляции и высоких цен на электроэнергию.



Вся центральная часть города - набережные Сены и близлежащие улицы - уже неделю огорожены металлическими заборами. Вход в эту зону осуществляется по QR-кодам, однако, как утверждают сами парижане, большинство граждан так и не поняли, как их получить. Ограничения введены ради уникальной, по задумке властей, церемонии открытия Олимпиады на реке, которая состоится вечером 26 июля.



Владелица ресторана на острове Сите Мариэль пожаловалась, что терраса ее кафе в обеденное время, когда в Париже обычно трудно найти свободный столик, пустует. По ее словам, ни парижане, ни туристы не могут к ней добраться.



"Мы более не можем закупаться продуктами, мы должны все нести сами, так как никуда нельзя проехать, нельзя заказать доставку, несмотря на то, что мы просили сделать для нее исключение. Это действительно катастрофа", - рассказала Мариэль.



Владелец закусочной Рено также пожаловался на падение прибыли из-за Олимпиады. "В это время ресторан должен быть полон народу, а у нас никого. И туристов стало намного меньше! И я думаю, что по многим причинам: все сильно подорожало из-за Игр, никто ничего не понимает с этими QR-кодами, даже некоторые полицейские. Это очень хорошо - придумать что-то такое сверху, но надо уметь это применить на практике, а это у наших властей не получается", - заявил он. По его словам, власти обещали коммерсантам "праздник" из-за наплыва народа, но в итоге центр города полностью опустел.



"Это должно было быть выгодно для нас, ведь мы находимся в самом центре. Нам говорили, что будет много народа, что это будет настоящий праздник. Но последние три недели, а в особенности последнюю неделю мы более не можем передвигаться по городу. Люди полностью покинули центр Парижа, тут больше нет ни одного человека", - пожаловался он.



В Париже с 15 июля вступили в силу ограничения на проезд транспорта и пешеходное движение в центре города в преддверии церемонии открытия Олимпиады-2024. В городе ввели две зоны. В "серую" зону, или SILT (аббревиатура от "внутренняя безопасность и борьба с терроризмом"), вход возможен лишь по QR-коду, выдаваемому только местным жителям, проезд транспорта в этой зоне полностью запрещен. В "красной" зоне запрещен проезд автомобилей, кроме специализированного транспорта. В городе установили более 40 тыс. металлических заграждений, перекрыв набережные и близлежащие улицы.



Большинство ограничений действуют с 18 июля до церемонии открытия игр 26 июля.



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