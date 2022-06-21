За рубежом отмечается дефицит популярных продуктов. Об этом сообщает Bloomberg. Так, например, в Австралии обнаружили недостаток на прилавках салата латук, из-за чего в сети ресторанов общественного питания KFC приняли решение добавлять в бургеры капусту. Также издание отмечает, что в Японии пропали лук и салями, а в США - попкорн.



Кроме того, появляется информация о сокращении количества помидоров и картофеля, в связи с чем в нескольких странах рестораны "Макдональдс" отказались от продажи картошки фри.