3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рестораторы Барселоны грозят властям судом
Барселона против новых антиковидных ограничений. Сотни людей накануне вышли на акцию протеста - преимущественно бизнесмены, чьи бары и рестораны терпят колоссальные убытки. Власти Каталонии подливают масла в огонь и вводят для общепита дополнительные правила на время рождественских праздников. Теперь кафе и рестораны могут работать до 15:30, а до 22:00 только в режиме доставки и навынос. Рестораторы грозятся подать в суд на местные власти.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов