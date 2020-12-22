Рестораторы Барселоны грозят властям судом

Барселона против новых антиковидных ограничений. Сотни людей накануне вышли на акцию протеста - преимущественно бизнесмены, чьи бары и рестораны терпят колоссальные убытки. Власти Каталонии подливают масла в огонь и вводят для общепита дополнительные правила на время рождественских праздников. Теперь кафе и рестораны могут работать до 15:30, а до 22:00 только в режиме доставки и навынос. Рестораторы грозятся подать в суд на местные власти.