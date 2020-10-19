Рестораторы Нидерландов судятся с властями

Недовольны COVID-ограничениями в Нидерландах. Владельцы ресторанов и кафе там подали в суд на правительство. С требованием отменить решение о закрытии заведений выступили около 30 человек. В стране ограничили работу кафе и ресторанов на 4 недели (разрешено обслуживать клиентов только на вынос). Рестораторы разочарованы действиями правительства. Их иск рассмотрят в окружном суде Гааги 20 октября.