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Рестораторы Нидерландов судятся с властями
Недовольны COVID-ограничениями в Нидерландах. Владельцы ресторанов и кафе там подали в суд на правительство. С требованием отменить решение о закрытии заведений выступили около 30 человек. В стране ограничили работу кафе и ресторанов на 4 недели (разрешено обслуживать клиентов только на вынос). Рестораторы разочарованы действиями правительства. Их иск рассмотрят в окружном суде Гааги 20 октября.
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