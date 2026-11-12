Reuters назвал вступление Украины в ЕС в ближайшие годы нереалистичным

Украину не ждут в Евросоюзе. Reuters пишет: ее вступление в блок в ближайшие несколько лет - перспектива нереалистичная. Главная причина - выборы в 2027 году. Страны ЕС будут сосредоточены на собственной политической судьбе.

Близятся электоральные кампании во Франции, Германии, Польше, Италии, Испании и других европейских странах. Среди препятствий названы и неопределенность исхода военного конфликта, и давние проблемы с коррупцией.

Также упала общественная поддержка вступления Украины в ЕС. Согласно свежему опросу, присоединение страны к Евросоюзу в ближайшие годы поддерживают более чем на 20 % меньше жителей ЕС, чем в марте 2022 года.