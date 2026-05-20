Reuters: США резко сократят военный резерв для защиты Европы
Автор:Редакция news.by
США готовятся нанести новый удар по трансатлантической солидарности. Как сообщает Reuters, Вашингтон планирует объявить союзникам по НАТО о резком сокращении резерва американских сил для защиты Европы. Ожидается, что Пентагон озвучит это решение уже в пятницу на встрече в Брюсселе.
Причины такого курса Трампа - недовольство тем, что европейцы отказались поддержать действия США против Ирана. Ядерный зонтик при этом сохранится.
Отметим, ранее США уже заблокировали отправку четырехтысячной бригады в Польшу и начали вывод пяти тысяч военных из Германии.