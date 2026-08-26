Reuters: Закрытие портов Одессы грозит ростом мировых цен на зерно

До 70 судов-зерновозов скопились возле устья Дуная. Они ожидают доступа к украинским портам для погрузки зерна на экспорт, сообщает Reuters.



После того как порты в районе Одессы перестали работать, грузы перенаправили через порты Дуная, которые не справляются с потоком. Ситуацию усугубляет и то, что Украина отдает приоритет приему судов с топливом, а не загрузке своего зерна на экспорт.



Издание напоминает, что Украина - один из крупнейших в мире экспортеров зерна, перебои в поставках могут привести к росту мировых цен на хлеб.

Закрытые порты сокращают производство украинского зерна

При этом агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков пишет, что неработающие порты могут вынудить украинских аграриев следующей весной оставить незасеянными около 20 % земель. Не будет произведено 12 млн т зерна. За последние 2 месяца экспорт через черноморские порты упал до менее чем 10 % от уровня начала года. И если ситуация не изменится, последствия нынешнего кризиса могут затронуть урожай следующего года.