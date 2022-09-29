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Reuters: мобильная связь в Европе под угрозой отключения
Европа готовится к мобильному блэкауту, информирует Reuters. По прогнозам представителей телекоммуникационной отрасли, зима приведет к постоянным перебоям в мобильной связи. Deutsche Telekom признала, что из 33 тысяч ее вышек лишь некоторые могут быть поддержаны системой аварийного питания. Во Франции ситуация усугубляется остановкой нескольких атомных электростанций на техобслуживание. Всего же в Европе около полумиллиона телекоммуникационных вышек. Вот только в большинстве из них резервные батареи работают примерно 30 минут.
Фото:pixabay.com
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