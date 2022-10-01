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Reuters: На следующей неделе ожидается визит гендиректора МАГАТЭ в Москву и Киев
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может на следующей неделе посетить Москву и Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой наагентство Reuters.
"Генеральный директор Гросси продолжает вести консультации и прилагать другие усилия, направленные на согласование и создание в кратчайшие сроки зоны физической и технической безопасности вокруг ЗАЭС (Запорожской АЭС). Ожидается, что он посетит Киев и Москву на следующей неделе", - цитирует оно документ.
В пятницу МАТАГЭ сообщило о взрыве мины, который повредил низковольтный электрический кабель вблизи Запорожской АЭС. Это привело к повреждению электрического трансформатора, но не повлияло на работоспособность систем безопасности. Гросси выразил глубокую озабоченность многочисленными взрывами наземных мин, имевшими место на этой неделе вблизи ЗАЭС, в районе, который в последние месяцы также подвергался частым обстрелам.
Фото: ТАСС
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