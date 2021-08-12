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Революционная ситуация в Литве на фоне дискриминации непривитых от COVID-19

Помимо повсеместного требования санитарных паспортов, невакцинированных будут лишать работы и откажут в пособиях по болезни. А несогласных ждет следственный изолятор, куда по итогам протестных акций литовская прокуратура намерена отправить задержанных участников беспорядков в Вильнюсе.

Участникам беспорядков в Вильнюсе грозит удержание в СИЗО

За ордером на арест надзорное ведомство уже обратилось в суд.

Удержание в СИЗО месяца на 3 грозит по меньшей мере 26 протестующим.
Признанным виновными в организации и подстрекательстве к протестам грозит до 6 лет лишения свободы.Эхом вильнюсских протестов разлетаются по интернету говорящие эпизоды с участием вооруженных до зубов "защитников демократий и свобод".


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