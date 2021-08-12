Революционная ситуация в Литве на фоне дискриминации непривитых от COVID-19

За ордером на арест надзорное ведомство уже обратилось в суд.



Удержание в СИЗО месяца на 3 грозит по меньшей мере 26 протестующим.

Признанным виновными в организации и подстрекательстве к протестам грозит до 6 лет лишения свободы.Эхом вильнюсских протестов разлетаются по интернету говорящие эпизоды с участием вооруженных до зубов "защитников демократий и свобод".

