ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Рейды полиции в Лондоне: нарушения локдауна пресекаются силой

Британская полиция разогнала вечеринку в Лондоне - на нее собрались 200 человек. Организаторам выписали штраф в 15 тысяч фунтов. Подобные разгоны происходят в городе практически каждую ночь. В Лондоне до 15 февраля закрыты все рестораны, бары и ночные клубы. И власти не обнадеживают - вполне вероятно, локдаун будет продлен. Ежедневно в стране регистрируются от 30 до 40 тысяч новых заражений.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все