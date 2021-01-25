Рейды полиции в Лондоне: нарушения локдауна пресекаются силой

Британская полиция разогнала вечеринку в Лондоне - на нее собрались 200 человек. Организаторам выписали штраф в 15 тысяч фунтов. Подобные разгоны происходят в городе практически каждую ночь. В Лондоне до 15 февраля закрыты все рестораны, бары и ночные клубы. И власти не обнадеживают - вполне вероятно, локдаун будет продлен. Ежедневно в стране регистрируются от 30 до 40 тысяч новых заражений.



