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Рейсовый автобус горел посреди американской автомагистрали

Машина проезжала через город Юнион в штате Нью-Джерси, когда салон охватило пламя. Из 13 пассажиров никто не пострадал. Все они были вовремя эвакуированы. Часть автомагистрали перекрыли. Причина ЧП пока неизвестна.

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