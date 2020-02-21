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Рейсовый автобус горел посреди американской автомагистрали
Машина проезжала через город Юнион в штате Нью-Джерси, когда салон охватило пламя. Из 13 пассажиров никто не пострадал. Все они были вовремя эвакуированы. Часть автомагистрали перекрыли. Причина ЧП пока неизвестна.
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