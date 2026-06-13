Рейтинг Мерца упал до 15 %: что происходит в Германии и чем это грозит Беларуси

Германия бурлит: на улицы вышли протестующие с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца. Две недели назад рейтинг, опубликованный изданием Bild, поставил Мерца на последнее место среди 20 политиков - он оказался самым непопулярным.

Сначала об отставке заговорила оппозиция, затем и однопартийцы. В чем причины недовольства, какие болевые точки немецкого общества обнажил кризис и чем это может обернуться для Беларуси, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в "Актуальном интервью".

Рекордно низкий рейтинг: Мерц непопулярнее собственной партии

Протестов много, и, хотя протест протесту рознь, социологи фиксируют одно: рейтинг действующих властей крайне низок и практически достиг предела. Причем антирейтинг канцлера Фридриха Мерца даже ниже рейтинга его партии - около 15 % против 22 % у Христианско-демократического союза Германии (ХДС). При этом партии традиционного истеблишмента теряют лидерство: на первом месте сейчас "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом порядка 29 %.

"Причина в том, что немецкие власти пошли на своего рода авантюру с Украиной. Они не учли проблем с внутренней экономикой", - поделился мнением Анатолий Бояшов.

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Растет число пенсионеров и социальных групп, мигрантов - все это требует расходов. Одновременно сокращается число работающего населения, что вынуждает завозить новых мигрантов, но это вызывает противоречия в обществе из-за религиозной несовместимости.

"Люди понимают, что сегодня приходится платить больше, экономить. Очень сильно ударило по правительству рост цен на бензин и дизель на заправках - порядка 30 % был одномоментный рост. Немцы очень сильно напряглись", - отметил аналитик.

Немецкие правительственные аналитики прогнозируют стагнацию экономики и ухудшили экономический прогноз в 2 раза. Немцы, планируя будущее, видят, что при сохранении текущих тенденций ничего хорошего Германию не ждет.

"У немецкой экономики есть запас прочности, но немцы к такому не привыкли. Немцы привыкли жить богато. И сейчас эти звоночки - урезание социальной повестки, социальных расходов - вызывают недовольство", - подчеркнул Анатолий Бояшов.

Среди требований протестующих - отставка Фридриха Мерца, отмена сбора за телевидение, реформа медицины и контроль над политиками, которые принимают непопулярные решения, но не несут за них ответственности.

Некоторые требования (например, отмена взноса на радио и телевидение) выдвигаются отдельными политическими силами, в частности "Альтернативой для Германии", и мобилизуют маргинальные слои, но вряд ли способны привести к общенациональному протесту. Однако есть системные требования, которые объединяют многие протесты.

"Реформа здравоохранения - одно из таких требований. Медицина в Германии очень качественная, но не такая доступная: много очередей, не хватает врачей. Сейчас правительство решило урезать расходы за счет медсестер и медбратьев. Это приведет к снижению зарплат и сокращению персонала, чем тоже недовольны", - пояснил аналитик.

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Первая болевая точка - социальная повестка. Вторая, и сегодня она становится все более явной, - пацифизм.

Пока милитаризация понимается как субсидии промышленности, и немецкий автопром, которому стало тяжело, начал переходить на военные заказы, немцы готовы с этим жить. Но они понимают, что в перспективе это может привести к участию Германии в конфликтах.

"Люди, особенно молодежь в крупных городах - школьники, студенты первых курсов, - понимают, что в долгую, если Германия будет перевооружаться, ей необходимо будет принимать участие в конфликтах. Уже запущена реформа бундесвера, планируется привлечение молодежи на военные сборы, даже введение обязательного военного призыва. Молодежь категорически против этого", - отметил Анатолий Бояшов.

Пока Германия участвует в конфликте в Украине опосредованно, недовольство носит скрытый характер и не выливается в общенациональный протест. Однако, напомнил аналитик, во времена войны в Ираке участие Германии в конфликте приводило к общенациональным протестам, забастовкам и стычкам с полицией.

Что это значит для Беларуси

Для Беларуси главный риск - в непредсказуемости действующего немецкого правительства.

"У Мерца максимально низкий рейтинг. Это может подтолкнуть действующее правительство к принятию непопулярных мер, что они, в принципе, и делают сейчас в связи с Украиной. Для нас это определенный риск, потому что действующее правительство во главе с Мерцем может пойти на любые авантюры - им нечего терять", - заявил Анатолий Бояшов.

Что касается альтернативных сил, таких как АдГ, они пока преследуют свои конъюнктурные экономические цели. Будет ли их политика миролюбивой по отношению к Беларуси, покажет время.