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Рейтинг Мерца упал до 15 %: что происходит в Германии и чем это грозит Беларуси
Германия бурлит: на улицы вышли протестующие с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца. Две недели назад рейтинг, опубликованный изданием Bild, поставил Мерца на последнее место среди 20 политиков - он оказался самым непопулярным.
Сначала об отставке заговорила оппозиция, затем и однопартийцы. В чем причины недовольства, какие болевые точки немецкого общества обнажил кризис и чем это может обернуться для Беларуси, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в "Актуальном интервью".
Рекордно низкий рейтинг: Мерц непопулярнее собственной партии
Протестов много, и, хотя протест протесту рознь, социологи фиксируют одно: рейтинг действующих властей крайне низок и практически достиг предела. Причем антирейтинг канцлера Фридриха Мерца даже ниже рейтинга его партии - около 15 % против 22 % у Христианско-демократического союза Германии (ХДС). При этом партии традиционного истеблишмента теряют лидерство: на первом месте сейчас "Альтернатива для Германии" (АдГ) с рейтингом порядка 29 %.
"Причина в том, что немецкие власти пошли на своего рода авантюру с Украиной. Они не учли проблем с внутренней экономикой", - поделился мнением Анатолий Бояшов.
Растет число пенсионеров и социальных групп, мигрантов - все это требует расходов. Одновременно сокращается число работающего населения, что вынуждает завозить новых мигрантов, но это вызывает противоречия в обществе из-за религиозной несовместимости.
"Люди понимают, что сегодня приходится платить больше, экономить. Очень сильно ударило по правительству рост цен на бензин и дизель на заправках - порядка 30 % был одномоментный рост. Немцы очень сильно напряглись", - отметил аналитик.
Немецкие правительственные аналитики прогнозируют стагнацию экономики и ухудшили экономический прогноз в 2 раза. Немцы, планируя будущее, видят, что при сохранении текущих тенденций ничего хорошего Германию не ждет.
"У немецкой экономики есть запас прочности, но немцы к такому не привыкли. Немцы привыкли жить богато. И сейчас эти звоночки - урезание социальной повестки, социальных расходов - вызывают недовольство", - подчеркнул Анатолий Бояшов.
Среди требований протестующих - отставка Фридриха Мерца, отмена сбора за телевидение, реформа медицины и контроль над политиками, которые принимают непопулярные решения, но не несут за них ответственности.
Некоторые требования (например, отмена взноса на радио и телевидение) выдвигаются отдельными политическими силами, в частности "Альтернативой для Германии", и мобилизуют маргинальные слои, но вряд ли способны привести к общенациональному протесту. Однако есть системные требования, которые объединяют многие протесты.
"Реформа здравоохранения - одно из таких требований. Медицина в Германии очень качественная, но не такая доступная: много очередей, не хватает врачей. Сейчас правительство решило урезать расходы за счет медсестер и медбратьев. Это приведет к снижению зарплат и сокращению персонала, чем тоже недовольны", - пояснил аналитик.
Первая болевая точка - социальная повестка. Вторая, и сегодня она становится все более явной, - пацифизм.
Пока милитаризация понимается как субсидии промышленности, и немецкий автопром, которому стало тяжело, начал переходить на военные заказы, немцы готовы с этим жить. Но они понимают, что в перспективе это может привести к участию Германии в конфликтах.
"Люди, особенно молодежь в крупных городах - школьники, студенты первых курсов, - понимают, что в долгую, если Германия будет перевооружаться, ей необходимо будет принимать участие в конфликтах. Уже запущена реформа бундесвера, планируется привлечение молодежи на военные сборы, даже введение обязательного военного призыва. Молодежь категорически против этого", - отметил Анатолий Бояшов.
Пока Германия участвует в конфликте в Украине опосредованно, недовольство носит скрытый характер и не выливается в общенациональный протест. Однако, напомнил аналитик, во времена войны в Ираке участие Германии в конфликте приводило к общенациональным протестам, забастовкам и стычкам с полицией.
Что это значит для Беларуси
Для Беларуси главный риск - в непредсказуемости действующего немецкого правительства.
"У Мерца максимально низкий рейтинг. Это может подтолкнуть действующее правительство к принятию непопулярных мер, что они, в принципе, и делают сейчас в связи с Украиной. Для нас это определенный риск, потому что действующее правительство во главе с Мерцем может пойти на любые авантюры - им нечего терять", - заявил Анатолий Бояшов.
Что касается альтернативных сил, таких как АдГ, они пока преследуют свои конъюнктурные экономические цели. Будет ли их политика миролюбивой по отношению к Беларуси, покажет время.
"Если они придут к власти, они могут точно так же перейти на гибридное противостояние с Беларусью - на то, что они называют сменой режима. Это тоже определенный риск для нас. Мы - миролюбивое государство с транзитной экономикой, выступаем за мир в европейском регионе и нормальную устойчивую торговлю. Насколько политические силы в Германии готовы к такой же политике? Есть определенные ростки, но для этого нужна смена действующего правительства, а оно уходить в отставку не собирается", - резюмировал аналитик.