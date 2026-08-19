Рейтинг Трампа рухнул до уровня Байдена

Рейтинги Трампа неуклонно идут вниз. Согласно опросу Reuters, деятельность президента одобряют всего 33 % американцев. С такими же провальными цифрами Байден покидал Белый дом.

Отмечается, что еще в начале 2025 года рейтинг Трампа держался у отметки в 50 %. Однако после его приказа нанести совместные с Израилем удары по Ирану поддержка рухнула. Война парализовала пятую часть мировой нефтяной торговли, взвинтив американские цены на бензин.



Избиратели Трампа такой геополитики не оценили. Теперь республиканцы рискуют потерять большинство в Конгрессе на промежуточных выборах в ноябре.