Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг Байдена упал дорекордно низкого уровня завсе время его президентства. Сейчас он всего 40 % - следует из опроса телеканала NBC. Не одобряют политику нынешнего лидера США 57 % респондентов. Отмечается, что во многом на мнение избирателей повлияло то, как хозяин Белого дома реагирует на конфликт между Израилем и Палестиной.