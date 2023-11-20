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Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг Байдена упал дорекордно низкого уровня завсе время его президентства. Сейчас он всего 40 % - следует из опроса телеканала NBC. Не одобряют политику нынешнего лидера США 57 % респондентов. Отмечается, что во многом на мнение избирателей повлияло то, как хозяин Белого дома реагирует на конфликт между Израилем и Палестиной.

Ослабление позиций Байдена наиболее заметно среди демократов, большинство из которых считают, что Израиль зашел слишком далеко в своих военных действиях в секторе Газа, а также среди избирателей в возрасте от 18 до 34 лет.

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