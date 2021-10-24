3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рейтинг Байдена за 9 месяцев упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года
Рейтинг Джо Байдена за 9 месяцев упал сильнее, чем у всех президентов США со времен окончания Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют данные анализа Института общественного мнения Гэллапа. По подсчетам, Байден с момента инаугурации потерял доверие более 11 % американцев. Если в начале президентского срока ему доверяли 56 %, то сейчас этот показатель не дотягивает и до 45. Популярность Байдена стала падать в июле на фоне роста заболеваемости COVID-19. А хаотичный вывод войск из Афганистана лишь усугубил ситуацию.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов