Рейтинг Байдена за 9 месяцев упал сильнее, чем у всех президентов США с 1945 года

Рейтинг Джо Байдена за 9 месяцев упал сильнее, чем у всех президентов США со времен окончания Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют данные анализа Института общественного мнения Гэллапа. По подсчетам, Байден с момента инаугурации потерял доверие более 11 % американцев. Если в начале президентского срока ему доверяли 56 %, то сейчас этот показатель не дотягивает и до 45. Популярность Байдена стала падать в июле на фоне роста заболеваемости COVID-19. А хаотичный вывод войск из Афганистана лишь усугубил ситуацию.