Рейтинг Джо Байдена рушится параллельно отношениям с Востоком

Согласно новому опросу, результаты которого обнародовал телеканал Fox News, действия президента США сейчас одобряют лишь 33 % населения. Инфляция в стране достигла максимума за 40 лет, цены на топливо и продукты питания продолжают расти.

Сонный Джо последнее время взрывает медиапространство. К несчастью для его пресс-службы, не с теми инфоповодами. Но пиар есть пиар. Во время очередного выступления перед избирателями американский президент снова обвинил во всех бедах американцев Россию. Возможно, пришедшие на встречу люди ему бы и поверили, если бы после своей сонной речи он не пошел жать руку пустоте.

От бессвязных слов и пустых обвинений устают даже птицы. Пернатые, судя по всему, тоже критикуют американского президента… по-своему. Во время выступления американского президента в штате Айова на пиджак Байдена упал птичий помет. Инцидент произошел в прямом эфире, когда американский лидер пытался оправдаться за высокие цены на бензин, рассказывая о своем плане по снижению стоимости топлива. Сразу после фразы "Сделано в Америке" птичка сделала отметину на плече хозяина Белого дома.

Народная молва гласит: к деньгам! На это, скорее всего, и понадеялись все члены команды американского президента, ведь до конца вечера отметину на пиджаке так никто и не убрал. К слову, финансовая поддержка для жителей США была бы не лишней. Инфляция увеличилась уже до 8,5 %. Впрочем, не отстает от заокеанских партнерови Старый Свет. Энергетический кризис предсказали Латвии. В марте средняя цена на электроэнергию выросла почти на 60 %по сравнению с февралем, а отказ от российского газа может обернуться для страны катастрофой.