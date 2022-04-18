3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рейтинг Джо Байдена рушится параллельно отношениям с Востоком
Согласно новому опросу, результаты которого обнародовал телеканал Fox News, действия президента США сейчас одобряют лишь 33 % населения. Инфляция в стране достигла максимума за 40 лет, цены на топливо и продукты питания продолжают расти.
Сонный Джо последнее время взрывает медиапространство. К несчастью для его пресс-службы, не с теми инфоповодами. Но пиар есть пиар. Во время очередного выступления перед избирателями американский президент снова обвинил во всех бедах американцев Россию. Возможно, пришедшие на встречу люди ему бы и поверили, если бы после своей сонной речи он не пошел жать руку пустоте.
От бессвязных слов и пустых обвинений устают даже птицы. Пернатые, судя по всему, тоже критикуют американского президента… по-своему. Во время выступления американского президента в штате Айова на пиджак Байдена упал птичий помет. Инцидент произошел в прямом эфире, когда американский лидер пытался оправдаться за высокие цены на бензин, рассказывая о своем плане по снижению стоимости топлива. Сразу после фразы "Сделано в Америке" птичка сделала отметину на плече хозяина Белого дома.
Народная молва гласит: к деньгам! На это, скорее всего, и понадеялись все члены команды американского президента, ведь до конца вечера отметину на пиджаке так никто и не убрал. К слову, финансовая поддержка для жителей США была бы не лишней. Инфляция увеличилась уже до 8,5 %. Впрочем, не отстает от заокеанских партнерови Старый Свет. Энергетический кризис предсказали Латвии. В марте средняя цена на электроэнергию выросла почти на 60 %по сравнению с февралем, а отказ от российского газа может обернуться для страны катастрофой.
Похожие прогнозы делают и в Чехии. Миллионы европейцев рискуют остаться без электроснабжения в случае отказа от российского топлива. В странах Европы, входивших ранее в социалистический блок, электричество вырабатывают ядерные реакторы, созданные по советской технологии. Топливо для них привозят из России. Не будет импорта - под вопросом будет работа местных АЭС.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верит в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
Регионы
Все
Происшествия
Все