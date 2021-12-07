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Рейтинг Джо Байдена снизился до 45 %
Нерадостная статистика для нынешнего президента США. Его рейтинги настолько снизились, что если бы выборы проходили сегодня, то Джо Байден проиграл бы их Дональду Трампу. Такие данные приводит газета "Хилл" со ссылкой на исследования Гарварда, согласно которому Трампа на гипотетических выборах поддержали бы 48 % опрошенных, за Байдена свой голос отдали бы 45 % американцев. При этом предпочтение действующему президенту отдавали городские жители, а экс-главе Белого дома - население сельской местности.
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