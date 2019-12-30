Рейтинг катастроф 2019

В уходящем 2019 в мире произошло 15 природных катастроф, прямые убытки от каждой из которых превышают миллиард долларов. Мрачный список открывают лесные пожары в Калифорнии в октябре-ноябре. Пылающие гектары и сгоревшие дома не единожды попадали в ленты новостей.



Страховые выплаты и прочие компенсации пострадавшим в штате вылились в 25 миллиардов долларов. На второй позиции - 15 миллиардов - октябрьский тайфун "Хагибис" в Японии. Если же подводить черту под всем тайфунно-ураганным сезоном в стране, выйдет, конечно, гораздо больше. Наводнение на Среднем Западе США с марта по июнь - третья строчка, 12,5 миллиарда долларов ущерба. То была действительно большая вода с массовой эвакуацией и разрушениями. Немногим меньше - 12 миллиардов - стоило страховым компаниям наводнение в Китае. Это конец лета.



Жуткая картина - ливни и оползни, когда в потоках грязи исчезает все. Но куда страшнее человеческие потери. Индия. Многие месяцы дождей стали причиной стихийного бедствия, что в денежном выражении оценили в 10 миллиардов, самое печальное - почти две тысячи погибших.



