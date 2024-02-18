Рейтинг любой ценой: Байден выпил проточной воды в городке, где рухнул поезд с химикатами

Байден занят безуспешными попытками поднять свой стремительно падающий рейтинг. В ходе визита в городок Ист-Палестайн, где год назад сошел поезд с опасными химикатами, сонный Джо выпил проточной воды. Так он решил доказать, что проблем с экологией в городе нет. Правда, на всякий случай сделал совсем небольшой глоток из стакана. А вот с кофе нервы не выдержали. Байден решил дождаться, пока напиток раздадут всем, прежде чем пить самому.