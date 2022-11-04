Рейтинг Макрона рухнул до рекордно низких показателей

Пошатнуться может и кресло президента Франции. Рейтинг доверия Макрону опустился до самых низких значений после начала кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Согласно данным опроса "Элэйб", поддерживают французского лидера лишь 32 % опрошенных. За последние два месяца рейтинг Макрона упал на 6 пунктов. При этом 71 % респондентов считает, что правительство "плохо" справляется с топливным кризисом, а 32 % назвали действия властей в этой ситуации "очень плохими". Инфляцией в стране обеспокоены 48 % французов.