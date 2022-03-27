Рейтинг поддержки Байдена в США упал до рекордно низкой отметки в 40 %. Больше всего американцев заботят экономические проблемы, которые выстрелили стремительным подорожанием бензина и пустыми магазинными полками. Беспокоят граждан США и международные конфликты.



В преддверии украинских событий их массированно запугали угрозой российской агрессии. И получили результат - политику хозяина Белого дома Джо Байдана не приемлют уже 54 % опрошенных американцев. Даже на фоне позорного выхода США из афганской компании Байдена поддерживало еще 46 % населения. Теперь Сонный Джо стремительно уходит в глубокий минус.