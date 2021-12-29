Рейтинг правительства Литвы рекордно упал: к деятельности Ингриды Шимоните положительно отнеслись 30,5 %

Рейтинги одобрения правительства Литвы достигли рекордно низкого уровня. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного компанией Vilmorus. Еще ниже рейтинг был только в 2009-м - 2012-м годах, когда республика столкнулась с последствиями мирового финансового кризиса. Сейчас кризис Вильнюс организовал себе сам вследствие не только внутриполитических ошибок, но и провала антибелорусских санкций.



Работу министра иностранных дел Ландсбергиса в декабре оценивали положительно лишь 15 %, отрицательно - более 66 %. Упал и рейтинг премьера Ингриды Шимоните: сейчас к ее деятельности отнеслись положительно 30,5 % литовцев, 52 % - отрицательно.