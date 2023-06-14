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Рейтинг премьер-министра Литвы упал до рекордно низкого уровня

В Литве недовольны своим же премьер-министром. Последний соцопрос показал рекордное падение рейтингов Шимоните: теперь ее желают видеть на посту главы кабинета лишь 9 % граждан. Впрочем, опрошенные не смогли назвать никого, кто, по их мнению, был бы на посту премьера предпочтительнее. Общее разочарование в политиках оказалось настолько велико, что литовцы предпочли бы, по всем приметам, правительство без всякого руководителя.

Крах популярности Шимоните вызван двумя причинами: во-первых, скандалом из-за растраты высшими чиновниками казенных средств на личные нужды (в этом были замечены сразу три министра). Во-вторых, в стране наблюдается рецессия.

Однако этот факт не заставил премьера Шимоните ни раскаяться в ошибках, ни предложить антикризисную программу. Поэтому с точки зрения литовцев, что есть глава кабинета, что его нет - никакой разницы.

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