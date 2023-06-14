3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рейтинг премьер-министра Литвы упал до рекордно низкого уровня
В Литве недовольны своим же премьер-министром. Последний соцопрос показал рекордное падение рейтингов Шимоните: теперь ее желают видеть на посту главы кабинета лишь 9 % граждан. Впрочем, опрошенные не смогли назвать никого, кто, по их мнению, был бы на посту премьера предпочтительнее. Общее разочарование в политиках оказалось настолько велико, что литовцы предпочли бы, по всем приметам, правительство без всякого руководителя.
Крах популярности Шимоните вызван двумя причинами: во-первых, скандалом из-за растраты высшими чиновниками казенных средств на личные нужды (в этом были замечены сразу три министра). Во-вторых, в стране наблюдается рецессия.
Однако этот факт не заставил премьера Шимоните ни раскаяться в ошибках, ни предложить антикризисную программу. Поэтому с точки зрения литовцев, что есть глава кабинета, что его нет - никакой разницы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Казино, нацмены и приватизация - чем еще запомнился белорусам 1992 год
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей