Рейтинг премьер-министра Литвы упал до рекордно низкого уровня

В Литве недовольны своим же премьер-министром. Последний соцопрос показал рекордное падение рейтингов Шимоните: теперь ее желают видеть на посту главы кабинета лишь 9 % граждан. Впрочем, опрошенные не смогли назвать никого, кто, по их мнению, был бы на посту премьера предпочтительнее. Общее разочарование в политиках оказалось настолько велико, что литовцы предпочли бы, по всем приметам, правительство без всякого руководителя.