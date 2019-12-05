Рейтинг самых посещаемых городов мира составили аналитики

Гонконг сохраняет свои лидирующие позиции в списке. Число иностранных путешественников в этом городе в 2019 приблизилось к 27 миллионам туристов. На втором месте рейтинга Бангкок с почти 26 миллионами посетителей в год, на третьем месте Макао и его 21 миллион туристов в год. В целом, по подсчетам аналитиков, туристы совершили около полутора миллиардов поездок в прошлом году.



