Рейтинг танковой помощи Незалежной: кто и сколько подарит бронемашин? И почему советские и российские стальные исполины лучше зарубежных?

США и Германия объявили о намерении поставить Украине танки Leopard и Abrams. Их инициативу подхватил ряд европейских стран. По подсчетам военных экспертов, в общей сложности Незалежная может получить из-за рубежа около 200 стальных исполинов.

Но украинцам не стоит рано радоваться. Во-первых, по мнению Кремля, такое количество бронемашин не изменит ход специальной военной операции. А во-вторых, чтобы качественно применять технику, нужны знания, опыт и умение ее обслуживать. Так ли хороши распиаренные боевые машины или Запад с Америкой создают иллюзию поддержки Украины, Анна Чиж-Литаш рассказала в новом выпуске рубрики "По форме".

Нам нужно много Leopard, написал в Telegram-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. В этом сообщении вся суть украинского режима: протягивать руку и ждать. И пока у них это получается. Хотя если проанализировать всю ситуацию, то очевидно, что вся эта танковая история напоминает мыльный пузырь.





Давайте посмотрим на цифры. Больше всех в эту историю вкладывается Германия. Руководство страны пообещало отправить в Украину 178 танков Leopard. Вторую строчку рейтинга помощи занимают США - 31 танк Abrams. Следом за ними идет Великобритания и Польша - по 14 танков Leopard и Challenger.

Остальные западные страны не столь щедры. Норвегия готова подарить 8 машин, а Португалия - 4. Франция намерена в течение двух месяцев направить украинским военным легкие колесные танки AMX-10, число которых не разглашается. Республика также рассматривает возможность поставок танков Leclerc.





Но главная загвоздка - в сроках поставок заветных боевых машин: от трех месяцев до года. И поступать они будут мелкими партиями. Поэтому говорить о масштабном наступлении на Донбасс невозможно.

В 2022 году Украина воевала в основном танками Т-72. И здесь без руки Запада не обошлось: 350 единиц советского производства - щедрый подарок украинской армии. К слову, более половины поставок пришлось на Польшу, которая выделила в общей сложности 240 машин Т-72.





Теперь давайте разберемся, чем же так хороши зарубежные исполины или это пиар-ход? Очевидно, что каждый кулик хвалит свое болото. Но есть факты, которые режут глаза.

Первое преимущество советских и российских танков - это калибр 125 мм. Leopard же используют снаряды калибром 120 мм. И это минус не столько по характеристикам, сколько по логистическим соображениям. Так как боевые машины Украины советского образца, то европейский стандарт им не подходит. Снарядный голод может образоваться при любой проблеме логистики. Украинской армии придется специально подвозить боеприпасы, это существенно отразится на качестве ведения боевых действий.

Следующая незадача - мобильность. И здесь вопрос даже не в распутице (хотя западные танки наверняка испугаются грязи), а в преодолении инженерных сооружений. Abrams тяжелее Leopard, а Challenger тяжелее Abrams, поэтому вопрос с проездом по мостам и дорогам - очередная проблема.





Британский Challenger тоже не без сюрпризов. У этого танка несколько недостатков. Во-первых, его снаряд не взаимозаменяем со снарядами для Leopard и Abrams, то есть для них придется строить еще одну логистическую цепочку. Кроме того, у Challenger слишком слабый двигатель для такого веса, по энерговооруженности он хуже, чем Т-72. И, конечно же, минус - его огромная масса.

Еще один момент - ремонт. И если небольшую поломку в принципе можно устранить прямо в поле, то с серьезными придется ехать на ремонт в Польшу.

И самое важное - люди, профессионалы. Обучение военнослужащего - это минимум три месяца. Плюс нельзя пренебрегать слаживанием экипажей, это еще месяца два.

Поэтому не стоит реагировать на яркие заголовки в СМИ, кричащие о скорых переменах на фронте благодаря новой партии распиаренных танков. Как видим, реальную эффективность показывает именно советская и российская механизированная техника, предназначенная для обороны своей территории с учетом ее местности, погодных условий и инженерных сооружений.