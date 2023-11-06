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Рейтинг Трампа продолжает расти
Трамп продолжает свой победный марш. Согласно опросам New York Times, экс-президент опережает Байдена в пяти из шести "колеблющихся" штатов по поддержке на предстоящих выборах. За Трампа готов отдать свои голоса 51% опрошенных. При этом 59% избирателей заявили, что больше доверяют республиканцу в вопросах экономики, миграции, нацбезопасности и в вопросе израильско-палестинского конфликта. Что же касается Сонного Джо, то большая часть электората полагает, что действующий президент не только не справляется со своими обязанностями, но и уже слишком стар для такой должности.
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