Рейтинг Зеленского стремительно снижается

Рейтинг "слуги народа" стремительно падает. Если бы президентские выборы в Украине проходили в октябре 2021 года, Зеленского поддержали бы менее 25 % украинцев.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет опроса Киевского международного института социологии. Месяц назад рейтинг "слуги народа" был значительно выше - 33,3 %. Также, согласно результатам октябрьского опроса, более 60 % респондентов считают, что дела в Украине движутся в неправильном направлении.