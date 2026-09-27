Режим ЧС объявлен у авиабазы США Фэрфорд в Великобритании

Громкое ЧП в Британии. Военную базу США экстренно заблокировали из-за угрозы мощного взрыва. Возле стратегического аэродрома Фэрфорд объявили режим чрезвычайного положения, а жителей соседних домов срочно эвакуируют. Полиция уже поймала нескольких мужчин с подозрительными вещами. Расследованием инцидента занимается подразделение по борьбе с терроризмом.

Ричард Оконе, замначальника полиции графства Глостершир (Великобритания):

"В полицию поступил звонок по поводу трех подозрительных автомобилей, направлявшихся к авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд. На место прибыли вооруженные сотрудники полиции, которые впоследствии задержали в районе Уэлфорд пятерых мужчин по подозрению в правонарушениях, предусмотренных законом о взрывчатых веществах. Задержанные были взяты под стражу и остаются под арестом. Вокруг автомобилей установлена 400-метровая зона оцепления. В настоящее время их осматривает армейское подразделение по обезвреживанию взрывоопасных предметов. В качестве меры предосторожности жильцам примерно 85 домов было рекомендовано эвакуироваться на время проведения проверки".

Американское командование объявило высший уровень тревоги, его вводят только при прямой опасности теракта. Известно, что на этой базе дислоцированы ядерные бомбардировщики США. Ранее Пентагон использовал этот аэродром для нанесения ударов по Ближнему Востоку, что и сделало объект главной мишенью для радикалов.