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Режим ЧП из-за антиправительственных демонстраций введен в Бангкоке
В Таиланде ввели запрет на собрания группами более пяти человек. Поводом послужили масштабные антиправительственные демонстрации в Бангкоке.
В указе правительства отмечается, что действия протестующих напрямую затронули безопасность государства. Массовые сборы негативно сказываются на результатах борьбы с эпидемией коронавируса, тем самым угрожая экономической безопасности. Накануне несколько тысяч человек пришли к Дому правительства Таиланда, требуя отставки премьер-министра. В ходе беспорядков задержаны десятки активистов.
Несмотря на введение режима ЧП, активисты начинают сегодня новую акцию протеста в районе местного торгового центра. Власти направляют в этот район Бангкока порядка 2 тысяч полицейских. У Дома правительства и парламента Таиланда дежурят военные.
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