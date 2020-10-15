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Режим ЧП из-за антиправительственных демонстраций введен в Бангкоке

В Таиланде ввели запрет на собрания группами более пяти человек. Поводом послужили масштабные антиправительственные демонстрации в Бангкоке.

В указе правительства отмечается, что действия протестующих напрямую затронули безопасность государства. Массовые сборы негативно сказываются на результатах борьбы с эпидемией коронавируса, тем самым угрожая экономической безопасности. Накануне несколько тысяч человек пришли к Дому правительства Таиланда, требуя отставки премьер-министра. В ходе беспорядков задержаны десятки активистов.

Несмотря на введение режима ЧП, активисты начинают сегодня новую акцию протеста в районе местного торгового центра. Власти направляют в этот район Бангкока порядка 2 тысяч полицейских. У Дома правительства и парламента Таиланда дежурят военные.

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