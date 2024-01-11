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Режим ЧП из-за беспорядков объявлен в Папуа - Новой Гвинее
В Папуа - Новой Гвинее объявили чрезвычайное положение на 14 дней после гибели 16 человек во время беспорядков и погромов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт австралийского телеканала ABC.
Премьер-министр объявил, что 1 тыс. военнослужащих будут находиться в готовности, чтобы отреагировать на любую эскалацию насилия.
По меньшей мере девять человек погибли в ходе беспорядков в столице страны Порт-Морсби, еще семь - в городе Лаэ. Также известно о десятках пострадавших, получивших травмы и ожоги. Из-за наплыва пациентов две столичные больницы были вынуждены остановить прием новых больных.
Ранее сообщалось, что 10 января полицейские, военнослужащие и сотрудники исправительных учреждений провели демонстрацию у здания парламента из-за проблемы с зарплатой. Ситуацией воспользовались местные жители и устроили погромы, поджоги, мародерство. На видеозаписях беспорядков видны охваченные пламенем склады и большие толпы людей, занимающихся мародерством и беспорядками. Позднее власти страны заявили, что в системе начисления зарплаты произошел сбой и вычтенные суммы будут компенсированы.
Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи Джеймс Марапе 11 января выступил с заявлением, в котором выразил глубокую обеспокоенность по поводу беспорядков и призвал граждан "отдавать приоритет миру и нормальной жизни".
Фото: Unsplash
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