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Режим ЧП объявлен в Сомали

Чрезвычайное положение объявлено в Сомали в связи с нашествием саранчи. Наиболее критическая ситуация складывается в южных районах страны. Урожай на грани полного уничтожения. Насекомые быстро распространяются на все новые районы из-за пришедших в страну муссонных дождей. Они создают благоприятную среду для размножения саранчи.

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