Режим ЧП введен в американском штате Небраска

Там из-за мощного наводнения один человек погиб, еще двое пропали без вести. Почти тысяча человек находится во временных убежищах. Синоптики говорят, что такой ситуации с паводками не было где-то полвека. Причина наводнений - интенсивный мартовский "бомбовый" циклон. Затоплены фермы и дома, мосты и дороги. Наводнение, судя по всему, не пойдет на спад до следующей недели. Схожая ситуация наблюдается и в штате Висконсин.



