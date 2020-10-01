Режим чрезвычайного положения объявлен в Словакии. Вторая волна COVID-19

COVID-19 бьет антирекорды. Режим чрезвычайного положения объявлен в Словакии из-за резкого скачка заражений. Жители обязаны носить маски вне помещений и придерживаться безопасной дистанции. Количество участников массовых мероприятий теперь ограничено до 50. С начала пандемии в Словакии коронавирусом заразились более 10 тысяч человек.



В Украине - так же новый антирекорд по заболеванию коронавирусом, впервые с начала пандемии там за сутки заразились 4 тысячи 69 человек. Всего же лабораторно подтверждено более 213 тысяч случаев.



Власти Испании вводят повторный карантин на территории всего столичного региона. Мадрид попросту изолирован. Жителям запрещено покидать город без уважительной причины. Сократятся часы работы баров и ресторанов.



