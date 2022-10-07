Режим чрезвычайного положения в Молдове продлили на 60 дней

"У меня 40 лет и два месяца стаж работы. Почему я сегодня должна приходить сюда и кричать, выпрашивать повышение пенсии, выпрашивать повышение зарплаты. Мы это должны выпрашивать у правительства? Или правительство должно думать об этом народе, как им добавить так, чтобы им хватало и расплатиться, и поесть, чтоб не умереть с голоду", - жалуется жительница города.