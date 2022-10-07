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Режим чрезвычайного положения в Молдове продлили на 60 дней
Парламент Молдовы продлил режим чрезвычайного положения на 60 дней. На этом фоне в Кишиневе не утихают антиправительственные протесты. Накануне жители молдавской столицы маршировали по улицам города с требованием остановить падение уровня жизни.
"У меня 40 лет и два месяца стаж работы. Почему я сегодня должна приходить сюда и кричать, выпрашивать повышение пенсии, выпрашивать повышение зарплаты. Мы это должны выпрашивать у правительства? Или правительство должно думать об этом народе, как им добавить так, чтобы им хватало и расплатиться, и поесть, чтоб не умереть с голоду", - жалуется жительница города.
Массовые антиправительственные митинги начались в Молдове еще в мае из-за резкого повышения цен на энергоносители и продукты питания, а также рекордной инфляции - под 34 %.
По мнению протестующих, действующая власть не способна справиться с кризисом.
Фото:pixabay.com
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