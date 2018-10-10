Режим чрезвычайного положения введен во Флориде из-за приближения урагана "Майкл"

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения во Флориде из-за приближения урагана "Майкл". Ранее на своей странице в Twitter Трамп написал, что нынешний ураган может оказаться сильнее, чем ураган "Флоренс", жертвами которого стали порядка 50 человек. Центр нового урагана достигнет западных районов штата уже сегодня. Его приближение вызвало наводнения в нескольких городах. Почти 400 тысяч жителей штата получили приказ об эвакуации.