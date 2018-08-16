Режим чрезвычайной ситуации в канадской провинции Британская Колумбия из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в канадской провинции Британская Колумбия из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Он будет действовать не менее двух недель и при необходимости будет продлен. Города провинции заволокло дымом, концентрация кислорода падает. Общая площадь пожаров превышает 3 тысячи гектаров. Стихия затронула около 20 тысяч местных жителей, огнем уничтожены около 30 жилых домов. Ранее из-за ударов молний в регионе возникло 150 новых возгораний. В тушении пожаров задействованы около 3 тысяч специалистов со всей страны, помогают канадцам пожарные Австралии, Мексики и Новой Зеландии.