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Режим чрезвычайной ситуации в канадской провинции Британская Колумбия из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен в канадской провинции Британская Колумбия из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Он будет действовать не менее двух недель и при необходимости будет продлен. Города провинции заволокло дымом, концентрация кислорода падает. Общая площадь пожаров превышает 3 тысячи гектаров. Стихия затронула около 20 тысяч местных жителей, огнем уничтожены около 30 жилых домов. Ранее из-за ударов молний в регионе возникло 150 новых возгораний. В тушении пожаров задействованы около 3 тысяч специалистов со всей страны, помогают канадцам пожарные Австралии, Мексики и Новой Зеландии.
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